Офіс Генерального прокурора України скерував до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Звернення України до МКС: що відомо

За словами Генпрокурора, до Офісу прокурора МКС передано інформаційне повідомлення про атаки РФ на об’єкти енергетики України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Документ підготовлено Офісом Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України та міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.

Масштаби атак на енергетику України

Упродовж опалювального сезону 2025–2026 років удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі типи об’єктів енергетики — від генерації до магістральної передачі та розподілу електроенергії.

Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі в більшості регіонів України.

Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування.

За інтенсивністю ця кампанія перевищила всі попередні хвилі масованих обстрілів енергетики, зафіксовані з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури за зазначений період загинули 11 цивільних осіб, ще 68 людей дістали поранення.

Кумулятивний ефект обстрілів у поєднанні з погодними умовами зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні, а її наслідки відчув майже кожен мешканець України.

У Генеральній прокуратурі наголошують, що ці удари не дали і не могли дати жодної військової переваги.

Їхньою метою було тероризування цивільного населення та створення непридатних умов для проживання.

Українська сторона розглядає атаки як широкомасштабний і систематичний напад, що має ознаки злочинів проти людяності.

Офіс прокурора МКС поінформовано про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетні підрозділи ЗС РФ, а також представників військово-політичного керівництва Росії, які могли віддавати відповідні накази.

Матеріали скеровано з метою розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб РФ, які вже перебувають у фокусі розслідування МКС, а також для встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію суду.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що робота зі збору та систематизації доказів триває, і вони можуть бути надані МКС на запит у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України та Римським статутом.

