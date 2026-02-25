Українські спецпризначенці провели успішні наступальні дії у Степногірську — ГУР
- Підрозділ ГУР МО Артан спільно з іншими Силами оборони провів успішну операцію в районі Степногірська, повернувши під контроль стратегічні позиції та значно покращивши тактичне положення на підступах до Запоріжжя.
- Завдяки встановленню вогневого контролю над логістичними артеріями та знищенню штурмових груп окупантів, українським захисникам вдалося заблокувати спроби ворожих проривів на цьому напрямку.
Українські спецпризначенці провели низку успішних наступальних дій та продовжують активну бойову роботу в районі Степногірська Запорізької області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Наступальні дії у Степногірську
Як розповіли у ГУР, бійці підрозділу Артан разом з іншими підрозділами Департаменту активних дій та Сил оборони України повернули контроль над важливими позиціями та значно поліпшили тактичне становище на вказаній ділянці фронту.
Це відбувалося під час операції в умовах складної логістики та постійних спроб російських військ залишити позиції під контролем методом “м’ясних штурмів”, заявили в Головному управлінні розвідки.
За даними ГУР, в рамках місії вдалося знищити передові штурмові групи російської армії, уразити об’єкти зосередження живої сили та техніки, а також ліквідувати десятки окупантів.
Як стверджують у ГУР, важливим складником спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій завдяки встановленню вогневого контролю. Зазначається, що удари по логістиці та вузлах звʼязку РФ унеможливлюють штурми на цьому напрямку.
Командир Артану Віктор Торкотюк з позивним Титан розповів, що українські захисники прагнуть усувати загрози прориву російських військ до околиць Запоріжжя.
За словами Титана, ефективність наступальних дій під Степногірськом пояснюється високим рівнем злагодженості залучених у місії складників, зокрема, штурмові групи працюють за підтримки розрахунків важких ударних безпілотників, артилерії та інших засобів вогневого впливу.