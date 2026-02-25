Українські спецпризначенці провели низку успішних наступальних дій та продовжують активну бойову роботу в районі Степногірська Запорізької області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Наступальні дії у Степногірську

Як розповіли у ГУР, бійці підрозділу Артан разом з іншими підрозділами Департаменту активних дій та Сил оборони України повернули контроль над важливими позиціями та значно поліпшили тактичне становище на вказаній ділянці фронту.

Це відбувалося під час операції в умовах складної логістики та постійних спроб російських військ залишити позиції під контролем методом “м’ясних штурмів”, заявили в Головному управлінні розвідки.

За даними ГУР, в рамках місії вдалося знищити передові штурмові групи російської армії, уразити об’єкти зосередження живої сили та техніки, а також ліквідувати десятки окупантів.

Як стверджують у ГУР, важливим складником спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій завдяки встановленню вогневого контролю. Зазначається, що удари по логістиці та вузлах звʼязку РФ унеможливлюють штурми на цьому напрямку.

Командир Артану Віктор Торкотюк з позивним Титан розповів, що українські захисники прагнуть усувати загрози прориву російських військ до околиць Запоріжжя.

За словами Титана, ефективність наступальних дій під Степногірськом пояснюється високим рівнем злагодженості залучених у місії складників, зокрема, штурмові групи працюють за підтримки розрахунків важких ударних безпілотників, артилерії та інших засобів вогневого впливу.

