Президент США Дональд Трамп пообіцяв забезпечити справедливість у справі вбитої українки Ірини Заруцької та звернувся з цими словами безпосередньо до її матері, яка була присутня в залі Конгресу.

Про це Дональд Трамп заявив під час звернення до Конгресу про стан справ у країні, передає Укрінформ.

Трамп про вбивство українки у США

Під час виступу президент США зазначив, що, попри заявлений прогрес у сфері безпеки, небезпечні рецидивісти в країні продовжують виходити на свободу.

Зараз дивляться

Він пов’язав це з політикою демократів і наголосив, що такі рішення мають трагічні наслідки.

Трамп розповів, що в залі Конгресу була присутня мати загиблої — Аня Заруцька.

За його словами, її донька Ірина у 2022 році втекла від повномасштабної війни в Україні та оселилася поблизу Шарлотта в штаті Північна Кароліна.

Президент США нагадав, що влітку минулого року 23-річна українка поверталася додому поїздом, коли на неї напав чоловік, якого раніше неодноразово затримували, але відпускали без застави.

– Вона втекла від жорстокої війни лише для того, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, випущеним на свободу, – заявив Трамп.

Звертаючись до матері загиблої, президент США пообіцяв довести справу до кінця.

– Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини, – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що 23-річну українку Ірину Заруцьку вбили у США після того, як вона виїхала з України, рятуючись від повномасштабної війни.

За даними американських ЗМІ, дівчина загинула від численних ножових поранень на станції легкорейкового транспорту в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваним у вбивстві є 34-річний чоловік, якого раніше неодноразово затримували за тяжкі злочини.

Наразі він перебуває під вартою,.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.