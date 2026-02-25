Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 25 лютого: знищено 1070 окупантів та 29 артсистем
Втрати ворога на 24 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1070 російських окупантів.
Втрати ворога на 25 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 262 490 (+1070);
- танків – 11 701 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 091 (+5);
- артилерійських систем – 37 589 (+29);
- реактивних систем залпового вогню – 1 655 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 305;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 348;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886);
- крилатих ракет – 4 347;
- кораблів (катерів) – 29;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 971 (+145);
- спеціальної техніки – 4 075 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1463-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
