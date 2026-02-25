Втрати ворога на 24 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1070 російських окупантів.

Втрати ворога на 25 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 262 490 (+1070);

танків – 11 701 (+3);

бойових броньованих машин – 24 091 (+5);

артилерійських систем – 37 589 (+29);

реактивних систем залпового вогню – 1 655 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 305;

літаків – 435;

гелікоптерів – 348;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886);

крилатих ракет – 4 347;

кораблів (катерів) – 29;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 971 (+145);

спеціальної техніки – 4 075 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1463-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

