Втрати ворога на 24 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1070 російських окупантів.

Втрати ворога на 25 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 262 490 (+1070);
  • танків – 11 701 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 091 (+5);
  • артилерійських систем – 37 589 (+29);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 655 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 305;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 348;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886);
  • крилатих ракет – 4 347;
  • кораблів (катерів) – 29;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 971 (+145);
  • спеціальної техніки – 4 075 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1463-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

