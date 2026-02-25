Президент Володимир Зеленський домовився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про допомогу з ремонтом та посиленням енергетичної інфраструктури України перед наступною зимою.

Про це український очільник повідомив у себе в Telegram.

Що відомо про домовленості щодо енергобезпеки України

Володимир Зеленський зауважив, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн стратегію значного посилення стійкості України.

Зараз дивляться

– Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою. Це один із найважливіших результатів наших вчорашніх зустрічей, – наголосив він.

Президент очікує, що разом з Європою Україні вдасться забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки українського народу.

– Я вдячний Європейському Союзу за цю програму. Дякую, Урсуло і командо Європейської комісії, за вашу підтримку, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії анонсувала енергетичний Рамштайн.

За її словами, вже розроблено план на наступну зиму 2026–2027 років. Цей план передбачає допомогу у €920 млн на стабілізацію енергетичної системи в Україні. Зокрема, гроші спрямують на стабільне надходження електроенергії по всій країні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.