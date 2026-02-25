Зміни в Україні з 1 березня 2026 року торкнуться низки важливих соціально-економічних аспектів, насамперед – саме цього місяця запланована масштабна індексація виплат.

Що ще зміниться для українців з 1 березня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Підвищення соцвиплат родинам військових з 1 березня: що відомо

Так, з 1 березня 2026 року зміниться адресна підтримка родин загиблих військових, адже набере чинності урядове рішення від 5 лютого 2026 року № 154.

Документ посилить соціальний захист окремих категорій громадян, зокрема родин військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час захисту України від агресії РФ.

Мінімальні виплати для кожного непрацездатного члена родини та для однієї дитини загиблого становитимуть 12 810 грн (раніше – 7 800 грн). Для сімей із двома і більше членами мінімальна допомога зросте до 10 020 грн на людину (було 6 100 грн).

З 2027 року ці виплати індексуватимуться щороку з 1 березня відповідно до порядку, встановленого Кабміном. Перерахунок пенсій та соцдопомоги буде здійснений за даними пенсійних справ, а вже в березні одержувачі отримають збільшені виплати.

Що зміниться з 1 березня 2026 року для понад 10 млн пенсіонерів

Також з 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%. Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, підвищення торкнеться понад 10 млн пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд України.

Після перерахунку виплати мають зрости не менше ніж на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень.

Підвищення отримають: пенсіонери загальної системи (державне пенсійне страхування); військові пенсіонери; особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, які отримують пенсії за особливі заслуги та інші категорії.

Водночас є і ті громадяни, хто не отримає індексації пенсій:

пенсіонери, чиї виплати вже підвищені державою до мінімального гарантованого рівня;

ті, хто отримує максимальну пенсію 25 950 грн;

прокурори та судді у відставці.

Зауважимо, що середня пенсія у 2026 році становить близько 6 500 гривень, але понад 4,3 млн пенсіонерів отримують менше 6 тисяч гривень. Індексація – лише перший крок у комплексних змінах пенсійної системи, які забезпечать довгострокову стабільність і справедливість виплат. Міністерство вже завершило розробку нової моделі пенсій і готує відповідний законопроєкт.

Як у березні працюватиме нова модель Національного кешбеку

У березні в Україні набудуть чинності зміни, що стосуються правил нарахування Національного кешбеку. Ці нововведення спрямовані на активну підтримку українських виробників та заохочення громадян купувати продукцію вітчизняного виробництва.

Раніше повернення коштів було фіксованим – 10%, тепер діяти будуть дві ставки – 5% та 15% залежно від товарної категорії.

Що зміниться з 1 березня 2026 року у програмі Національного кешбеку:

15% кешбеку нараховуватимуть за українські товари у категоріях, де частка імпорту перевищує 35%. Це: косметика, канцелярія, одяг і взуття, товари для тварин, побутова хімія, товари для дому та ремонту, а також окремі харчові продукти – тверді й м’які сири, макаронні вироби та крупи.

5% кешбеку діятиме для категорій із часткою імпорту менше 35%. Сюди входять хлібобулочні вироби, м’ясо, молочна продукція (окрім сирів), яйця, овочі та фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, лікарські засоби й товари для саду.

Таким чином розмір повернення коштів з 1 березня 2026 року залежатиме від конкретної товарної категорії. Це дозволить підтримати українські бренди у найбільш конкурентних секторах ринку.

Тож тепер для того, щоб дізнатися, чи поширюється кешбек на конкретний продукт і який відсоток передбачений, слід скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. Достатньо навести камеру смартфона на штрихкод, і система покаже детальну інформацію.

Нарахований кешбек можна витрачати на:

оплату комунальних послуг,

перекази на підтримку Збройних сил України,

поштові послуги,

придбання продуктів, ліків українського виробництва та книг.

Як приєднатися до Національного кешбеку:

Під’єднати банківські картки через службу підтримки банку. Оформити спеціальну картку Національний кешбек у фінансовій установі. У застосунку Дія обрати послугу Національний кешбек та прив’язати картку для нарахування виплат.

Заміна банкнот на монети: що зміниться з березня

Із 2 березня 2026 року в Україні банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років офіційно вилучаються з готівкового обігу та замінюються на відповідні обігові монети.

З цієї дати паперові гривні перестануть бути засобом платежу. Ними не можна буде розраховуватися готівкою, а магазини, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть ці банкноти для оплати товарів і послуг.

Як і де обміняти банкноти 1-10 гривень

Громадяни зможуть безкоштовно обміняти банкноти на монети та інші чинні номінали:

у всіх банках України – до 26 лютого 2027 року;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – до 28 лютого 2029 року;

у Національному банку України – безстроково.

Обмін здійснюється без обмежень і без комісії.

Зауважимо, що від банкнот цих номіналів відмовляються, адже вони майже не використовуються у розрахунках, швидко зношуються, а середній строк їх придатності становить близько 2,5 років. Їх поступове вилучення розпочалося ще у 2020–2023 роках.

Натомість обігові монети 1, 2, 5 та 10 гривень вже давно перебувають в обігу, мають строк служби 20–25 років і є зручнішими для розрахунків.

Заміна банкнот на монети дозволяє:

зменшити витрати держави на обробку, зберігання та транспортування готівки;

підвищити якість готівки в обігу;

зробити розрахунки зручнішими для громадян і бізнесу.

Весняна реєстрація на НМТ-2026: терміни та основні дати

Наразі Міністерство освіти і науки України вже затвердило Календарний план проведення НМТ-2026. Так, до 3 березня мають оприлюднити перелік країн і міст, де працюватимуть тимчасові екзаменаційні центри за межами України.

Учасникам радять заздалегідь зафіксувати ключові дати національного мультипредметного тесту.

Так, основні сесії НМТ-2026 заплановані на період з 20 травня по 25 червня, додаткові сесії – на 17–24 липня.

Реєстрація на НМТ відбуватиметься онлайн через сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Персональний кабінет можна створити:

автоматично через застосунок Дія;

через заповнення форми в реєстраційному сервісі.

НМТ проходитиме в Україні та за кордоном.

Передбачено два періоди термінів реєстрації.

Основна:

з 5 березня до 2 квітня 2026 року;

внесення змін у кабінеті до 7 квітня.

Додаткова:

з 11 до 16 травня;

зміни до даних – до 21 травня.

Запрошення на тестування для основних сесій прийде не пізніше ніж за 10 днів до початку, для додаткових – не пізніше ніж за 3 дні.

Результати НМТ-2026 на основні сесії надійдуть до 3 липня (шкала 100–200 балів), на додаткові сесії – до 29 липня.

Нові правила звітності для підакцизних товарів з 1 березня

Із 1 березня 2026 року виробники та продавці підакцизних товарів в Україні подаватимуть звітність за оновленими формами. Відповідні зміни передбачені наказом Мінфіну від 22 грудня 2025 року № 641, яким затверджено нові форми звітів і порядок їх заповнення.

Звітність подаватиметься до територіальних органів ДПС щомісячно за новими формами:

Форма № 1-ВП – для виробників спирту, біоетанолу, алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет, а також суб’єктів, які здійснюють імпорт, експорт і ферментацію тютюнової сировини.

Форма № 1-ОП – для суб’єктів оптової торгівлі алкоголем, тютюном, тютюновою сировиною, замінниками тютюну, рідинами для е-сигарет та операцій з імпорту й експорту цієї продукції.

Також подаватиметься річна форма № 1-ВП, яку повинні будуть заповнювати:

малі виробництва пива, дистилятів і виноробної продукції;

суб’єкти, що займаються вирощуванням тютюну із зазначенням обсягів та посівних площ.

Наказ №641 передбачає оновлений порядок обліку продукції на відповідальному зберіганні та нові правила відображення обігу відходів тютюнової сировини та залишків, а також – нові коди продукції та сировини для обліку придбаної, виробленої та реалізованої тютюнової продукції.

Купюри 200 грн з новим гаслом

Національний банк України з 25 лютого 2026 року ввів у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень. На зворотному боці купюри розміщено патріотичне гасло: “СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!”.

Усі інші елементи дизайну та захисту повністю відповідають банкноті 200 грн зразка 2019 року.

Зауважимо, що обмінювати старі 200 грн не потрібно, адже вони, як і нові банкноти, перебуватимуть в обігу одночасно.

Березневі виплати по 20 тис. грн: кому нарахують доплати

У березні 2026 року працівники енергетичних компаній, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, залучені до аварійно-відновлювальних робіт, продовжать отримувати щомісячну доплату по 20 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін постановою від 23 січня 2026 року №76 у межах експериментального проєкту державної допомоги працівникам, задіяним у відновлювальних роботах.

Частина мобільних операторів змінять ціну тарифів у березні

Зауважимо, що починаючи з 1 березня 2026 року Київстар оновлює тариф SIM для пристроїв: щоденна вартість зростає з 1 грн до 2 грн, а обсяги послуг збільшено до 50 МБ інтернету, 50 SMS та 50 хвилин на день.

Сервіси Держава у смартфоні та Знання без меж залишаються без тарифікації. У роумінгу також збільшено пакети: 50 МБ, 50 SMS і 50 хвилин на вхідні дзвінки, вихідні дзвінки – 1 грн/хв, SMS за кордон – 10 грн за 10 повідомлень.

У компанії пояснили, що підвищення тарифів пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, паливо для генераторів та обслуговування мережі.

Абоненти можуть змінити тариф або перейти з передплати на контракт.

Водночас Vodafone Україна також підвищує популярні тарифні лінійки Joice та SuperNet: середня абонплата зросте на 60–80 грн. Наприклад: Joice / Joice Start – з 260 до 330 грн, Joice PRO – до 400 грн, SuperNet Unlim – до 520 грн, Light+ – до 230 грн, Joice MAX – до 520 грн, SuperNet Turbo – до 320 грн.

Причини зростання тарифів вказані ті самі – подорожчання електроенергії та резервного живлення базових станцій, дорожче відновлення обладнання та велике навантаження на мережу під час блекаутів.

Перехід на літній час – коли чекати у березні

В ніч проти 29 березня Україна традиційно переходить на літній час. Згідно з постановою Кабміну №509 від 1996 року, стрілки годинників переводять на одну годину вперед о 03:00 – до 04:00. Електронні гаджети зроблять це автоматично.

Водночас можливі зміни: законопроєкт №4201 про відмову від сезонного переведення годинників і закріплення зимового часу як постійного ще не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Тож якщо підпис буде поставлений до 28 березня 2026 року, перехід на літній час може бути скасований.

