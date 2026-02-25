Військово-партизанський рух Атеш повідомив, що в ніч проти 24 лютого його агенти провели успішну кібератаку проти російських військових, які саме святкували так званий День захисника Вітчизни 23 лютого.

Як вірус паралізував російські штаби

Зазначається, що атаку провели штаби угруповань військ Дніпро та Схід.

– Святкування так званого Дня захисника Вітчизни створило ідеальні умови для удару – п’яні військові масово відкривали шкідливі файли на особистих пристроях, серед постраждалих опинився ряд вищих офіцерів штабів, – йдеться у повідомленні.

Агенти руху додали, що вірус проник в сотні телефонів і комп’ютерів російських військових, після чого в частинах розгорнули масові перевірки, ввели заборону на використання особистих мобільних пристроїв та розпочали службові розслідування. Там наголосили, що фахівці з кібербезпеки обходять особовий склад і перевіряють техніку тих, хто міг стати жертвою атаки.

Зараз дивляться

– Масштаб паніки свідчить про те, що росіяни могли втратити вкрай цінні дані – службові документи, доступ до закритих листувань, а також координати штабів, складів з боєприпасами і ремонтних баз. Атеш уточнює деталі, – підсумували агенти.

Що таке Атеш

Зауважимо, що назва Атеш походить від кримськотатарського Ateş і перекладається як вогонь.

Це військово-партизанський рух, створений українцями, кримськими татарами та росіянами у 2022 році для боротьби з російською окупацією.

Цей рух діє на тимчасово окупованих росією територіях, в тому числі – на Кримському півострові, намагаючись зруйнувати армію ворога зсередини, здійснюючи диверсії та передаючи розвіддані Силам оборони України.

Нагадаємо, у січні рух Атеш провів успішну диверсію проти окупаційних сил у Херсонській області, внаслідок чого було суттєво порушено систему зв’язку та радіоелектронної боротьби ворога.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.