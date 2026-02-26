Уночі проти 26 лютого Росія знову здійснила масштабну атаку по території України, завдавши ударів як по об’єктах критичної інфраструктури, так і по житловій забудові.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що по Україні було випущено 420 ударних дронів та 39 ракет різних типів. Руйнування зафіксовано щонайменше у восьми областях.

За повідомленнями Міненерго, під прицілом опинилися об’єкти газової інфраструктури на Полтавщині, а також електропідстанції в Київській та Дніпропетровській, Одеській областях. Рятувальні служби працювали відразу в кількох регіонах, зокрема на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та безпосередньо у столиці.

Водночас значну частину ракет вдалося знищити силами протиповітряної оборони. Це стало можливим завдяки оперативним постачанням боєприпасів для систем ППО від міжнародних партнерів.

Де в Україні найгірша ситуація з відключеннями світла, читайте в нашому матеріалі.

Як відключатимуть світло в регіонах 26 лютого

У четвер, 26 лютого, по всій Україні запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження пов’язані з наслідками масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Про це повідомляють регіональні обленерго.

Що стосується Хмельницької області, то 26 лютого тут застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії. У частині черг обмеження можуть тривати від трьох до шести годин на добу, залежно від навантаження на мережу.

На Тернопільщині 26 лютого діятимуть погодинні відключення за чергами. Зокрема, для окремих груп споживачів електропостачання обмежать у другій половині дня.

На Миколаївщині ситуація дещо стабільніша. Для однієї з підгруп споживачів відключення електроенергії не передбачені зовсім, тоді як для інших заплановане лише одне обмеження тривалістю близько трьох годин.

Де в Україні найгірша ситуація з відключеннями світла

Як розповів у коментарі Фактам ICTV професор кафедри суспільного врядування, доктор наук із державного управління та кандидат технічних наук Генадій Рябцев, найскладніша ситуація з електроенергією зараз на Сході країни, зокрема у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Найбільше навантаження припадає на промислові області, зокрема Дніпро та Полтаву. У Києві ситуація трохи краща, але назвати її стабільною не можна. Після останніх атак ворога важка ситуація на Київщині та Одещині.

У ДТЕК повідомили, що в Одеській області наразі не залишилося жодної вцілілої великої підстанції. Цієї ночі в регіоні зазнав удару вже 34-й енергооб’єкт. Руйнування критичні, а відновлення інфраструктури потребуватиме тривалого часу.

Саме тому енергетики оцінюють ситуацію з електропостачанням в області як одну з найгірших у країні.

Сьогодні в Одеській області графіки погодинних відключень застосовують лише в тих населених пунктах, де немає аварійних знеструмлень. Для таких споживачів обмеження від трьох до трьох із половиною годин без електроенергії поспіль.

На Сході найгірше зі світлом насамперед через близькість до лінії фронту. Енергетичні об’єкти там постійно під обстрілами, їх часто б’ють повторно.

Як пояснив експерт, передавати електроенергію з Європи сюди теж складно. Частина ліній пошкоджена, працює з обмеженнями, а окремі маршрути проходять близько до фронту, де будь-якої миті можливі нові удари. Через це “перекинути” енергію із Заходу чи Центру нереально.

Плюс Схід та Центр – це промислові області. Навіть коли підприємства працюють не на повну, навантаження велике, а генерації не вистачає. Тому світло там зникає частіше й надовше, ніж на Заході.

В яких областях України найчастіше відключають світло

У Київській області погодинні відключення сьогодні діятимуть вибірково. Вони запроваджені в Обухівському, Білоцерківському, Фастівському, Бучанському та Вишгородському районах, тоді як у Броварському та Бориспільському районах продовжуються екстрені відключення через пошкодження інфраструктури.

У Києві цієї доби зафіксували позапланові знеструмлення на Лівобережжі. Понад 200 будинків залишилися без світла поза графіком, імовірною причиною стала аварія на лінії або підстанції.

На Запоріжжі енергетична ситуація залишається складною. Відключення електроенергії відбуватимуться кілька разів на добу та триватимуть довгими періодами, у середньому від п’яти до семи годин поспіль.

У Полтавській області світла в оселях не буде більшу частину доби. Жителям радять переносити енерговитратні справи на нічні години, коли навантаження на енергосистему буде меншим.

На Дніпропетровщині електропостачання вимикатимуть у середньому на три години за раз, а загальна тривалість відключень може сягати 8-10 годин на добу.

На Сумщині ситуація залишається однією з найскладніших. У середньому світла не буде близько дванадцяти годин на добу, а для окремих споживачів знеструмлення можуть тривати до шістнадцяти годин.

У Кіровоградській області також діятимуть погодинні відключення. Загальна тривалість обмежень сягатиме до десяти годин на добу, водночас світло вимикатимуть короткими періодами, переважно по дві години.

Де в Україні не відключатимуть світло 26 лютого

Водночас у Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях на цей день відключення електроенергії не плануються.

