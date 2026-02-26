Відповідно до рішення Кабінету міністрів України (постанова №1003 від 20 серпня 2025 року), навчання у школах у 2025/2026 навчальному році офіційно розпочалося 1 вересня 2025 року та триватиме до 30 червня 2026 року.

Водночас у Міністерстві освіти і науки наголошують, що зазначена дата є граничною, а реальну організацію навчального процесу визначає сам заклад освіти.

Коли весняні канікули у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Коли почнуться весняні канікули 2026 у школах України

Як зазначено в листі МОН №1/17526-25 від 22 серпня 2025 року, саме педагогічна рада школи затверджує структуру навчального року – графік канікул, дату проведення останнього дзвоника та фактичне завершення занять.

Зокрема, школам рекомендовано провести весняні канікули 2026 року у період з 23 до 29 березня, однак ці дати можуть змінюватися з урахуванням особливостей навчального процесу або збігу з релігійними святами.

У МОН пояснюють, що під час ухвалення рішень щодо дати весняних канікул 2026 в Україні педагогічна рада бере до уваги навчальне навантаження, безпекову ситуацію в регіоні, стан і потреби учнів, а також готовність педагогічного колективу.

Саме тому терміни завершення навчання, проведення останнього дзвоника та тривалість канікул можуть різнитися залежно від школи.

Також у міністерстві підкреслили, що червень не обов’язково має бути повноцінним навчальним місяцем. Заклади освіти можуть завершити навчання ще у травні або ж використати червень для консультацій, індивідуальних занять, проєктної роботи чи навчальних екскурсій.

У МОН додають, що такі формати спрямовані на подолання освітніх втрат, однак їхнє застосування є правом школи, а не обов’язком.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.