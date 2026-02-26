Умєров у Женеві обговорить з представниками США пакет відновлення та обміни
- У Женеві українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим обговорить зі спецпредставниками США стратегічний пакет економічного відновлення та залучення інвестицій.
- Окремими пунктами порядку денного стануть підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів і гуманітарний трек щодо повернення українських громадян.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров розповів, що планує обговорити зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером під час зустрічі в Женеві сьогодні, 26 лютого.
Умєров про зустріч у Женеві
За словами Рустема Умєрова, у Женеві продовжується робота в межах переговорного процесу.
Крім секретаря РНБО, з українського боку разом у делегації сьогодні очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев та його заступниця Дарина Марчак.
Як зазначив Умєров, разом з економічною командою уряду планують детально опрацювати пакет відновлення, зокрема, механізми економічної підтримки України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.
Водночас секретар РНБО зазначив, що разом з Давидом Арахамією обговорять підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони. На думку Умєрова, необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом.
– Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян, – заявив Умєров.
Секретар РНБО наголосив, що українська сторона працює на практичні рішення.