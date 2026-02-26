Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров розповів, що планує обговорити зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером під час зустрічі в Женеві сьогодні, 26 лютого.

За словами Рустема Умєрова, у Женеві продовжується робота в межах переговорного процесу.

Крім секретаря РНБО, з українського боку разом у делегації сьогодні очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев та його заступниця Дарина Марчак.

Як зазначив Умєров, разом з економічною командою уряду планують детально опрацювати пакет відновлення, зокрема, механізми економічної підтримки України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.

Водночас секретар РНБО зазначив, що разом з Давидом Арахамією обговорять підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони. На думку Умєрова, необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом.

– Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян, – заявив Умєров.

Секретар РНБО наголосив, що українська сторона працює на практичні рішення.

