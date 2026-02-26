В Україну вдалося повернути 1 тис. тіл або останків загиблих, які можуть належати українським захисникам, за попереднім інформуванням російської сторони.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 26 лютого.

Повернення тіл загиблих військових

Як стверджують у Координаційному штабі, надалі слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України здійснять всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Зазначається, що тіла вдалося повернутиза підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки і оборони України.

29 січня Україна повернула тіла 1 тис. загиблих військових, які віддали життя за свободу держави, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Фото: Координаційний штаб

