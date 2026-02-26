Тетяна Забожко, випускова редакторка
3 хв.
Втрати ворога на 26 лютого: ліквідовано 1 360 окупантів та майже сім сотень БпЛА
Втрати ворога на 26 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 360 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 464-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,263 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 26 лютого 2026 року
- особового складу / personnel – близько 1 263 850 (+1 360) осіб / persons
- танків / tanks – 11 704 (+3) од.
- бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 091 (+0) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 37 614 (+25) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 659 (+4) од.
- засоби ППО / air defense systems – 1 305 (+0) од.
- літаків / aircraft – 435 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 147 138 (+681) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 4 347 (+0) од.
- кораблі / катери / ships / boats – 29 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 80 064 (+93) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 075 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 464-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.