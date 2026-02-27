Британські та французькі десантники завершили підготовку до можливого розгортання в Україні у разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Підготовка десантників Британії та Франції: що відомо

За даними видання, заключний етап навчань відбувся 24 лютого в регіоні Бретань у Франції.

Вони стали фінальною фазою підготовки підрозділів до розгортання в будь-якій точці відповідальності НАТО.

Навчання є частиною операції Оріон, яка триватиме до 3 березня.

Підготовка відбулася на тлі заяв прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який раніше повідомив, що Лондон і Париж готові очолити миротворчі сили в Україні після досягнення угоди про припинення вогню.

За інформацією The Telegraph, у навчаннях взяли участь понад 600 військовослужбовців 16 повітряно-десантної бригади Великої Британії та 11 парашутно-десантної бригади Франції.

Загалом у маневрах було задіяно близько 2 тис. британських і французьких військових.

Військові відпрацьовували:

повітряно-десантні операції,

знищення умовних систем ППО,

захоплення та утримання плацдармів,

відбиття атак і проведення засідок,

інтеграцію безпілотників і нових систем зв’язку.

Підрозділи також відпрацьовували логістику та швидке розгортання сил високої готовності.

Видання зазначає, що 16 повітряно-десантна бригада входить до складу сил швидкого реагування Великої Британії та здатна розгорнутися у найкоротші терміни.

Втім, конкретний склад або формат можливого контингенту для України наразі офіційно не озвучували.

Раніше Еммануель Макрон, Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський заявляли про готовність Британії та Франції розмістити військові контингенти в Україні після припинення вогню.

Згідно з попередніми заявами, ці сили мають виконувати стабілізаційну та моніторингову функцію й перебувати на відстані від лінії фронту.

