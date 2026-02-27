Завтра протягом доби у більшості регіонів будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

– 28 лютого у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.

Ситуація в енергетичній системі може змінюватися. Інформацію про час і обсяг можливих відключень за вашою адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко підготовку стратегії відновлення української енергетики та її захисту на наступну зиму.

За його словами, до 1 березня стратегія буде фіналізована і потім затверджена.

Зеленський додав, що під час підготовки стратегії буде врахований позитивний досвід українських міст і громад, які змогти впоратися із викликами цієї зими.

