Минулої доби на фронті зафіксовано 206 бойових зіткнень.

Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, противник завдав двох ракетних ударів, застосував 43 ракети, 54 авіаційних ударів, скинув 180 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 4070 дронів-камікадзе та здійснив 2308 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1465-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

