Завтра у більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинних відключень для споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 1 березня, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

Причиною введення обмежень стали наслідки ракетних і дронових ударів Росії по енергосистемі.

Стан енергомережі може змінюватися – інформацію про час і тривалість відключень за вашою адресою шукайте на офіційних сторінках обласних енергокомпаній свого регіону.

Нагадаємо, 27 лютого відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з урядовцями, енергетиками і військовими – усіма, хто відповідає за захист української енергетики.

За словами глави держави, вже підготовлені детальні плани по областях, які стосуються відновлення та оновлення захисту енергетичних обʼєктів після атак, що застосовувала РФ цієї зими.

Президент доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО – затвердити на загальнодержавному рівні, що саме потрібно зробити, забезпечити і хто за це відповідатиме.

На думку Зеленського, треба поширювати хороший досвід, який є в частині областей і громад, для інших регіонів, які мали більше проблем і невирішених питань протягом цієї зими зимою.

