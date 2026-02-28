У ніч на 28 лютого (з 18:00 27 лютого) росіяни атакували територію України балістичною ракетою Іскандер-М та 105 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас. Близько 60 із них – це Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 28 лютого

Балістичну ракету Іскандер-М ворог запустив із Воронезької області, а ударні дрони з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, а також з окупаваних територій Донецька та селища Гвардійського, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та придушено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання шести дронів та падіння уламків на семи локаціях.

Військові попереджають, що ворожа атака триває, в повітряному просторі знаходиться декілька ворожих БпЛА.

