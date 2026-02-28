Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що російська делегація на минулих переговорах заявила про готовність прийняти гарантії безпеки для України, які пропонують США.

Про це він розповів в інтерв’ю українським телеканалам.

Росія заявила про готовність прийняти гарантії – Буданов

– На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм доведеться їх поважати, – очільник ОП.

Буданов зазначив, що Україна хотіла б отримати гарантії безпеки спершу, а вже потім вирішувати інші питання, однак, як саме відбуватиметься процес, поки невідомо.

Зараз дивляться

– Мабуть ми б всі хотіли, щоб були спочатку гарантії безпеки, а потім інше. Але, як воно буде, покаже час. Але, я думаю, що гарантії безпеки будуть активуватися паралельно з завершенням війни, якщо ми до цього дійдемо. Я бачу це саме так. Я не кажу, що це єдина позиція. Але я думаю, що буде саме так, – підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, глава Офісу президента також зазначав, що Україна має аргументи для тиску на Росію у переговорах.

Щодо дедлайнів у переговорному процесі, Буданов повідомив, що існує певний календарний графік, за яким процес “більш-менш рухається”.

Наразі найбільший прогрес зафіксовано у питанні контролю над демілітаризованою зоною.

Водночас територіальні питання залишаються найскладнішими, і сторони шукають компроміс між двома абсолютно полярними позиціями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.