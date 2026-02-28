Російські чиновники все частіше говорять, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною за посередництва Сполучених Штатів, якщо Київ не готовий поступитися територією.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля.

РФ вимагає віддати Донбас

За даними двох осіб, наближених до Кремля, переговори на наступному тижні будуть вирішальними для того, чи зможуть сторони домовитися про умови припинення війни.

Вони зазначили, що Росія готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести свої війська з Донбасу.

Частина Донецької області все ще перебуває під контролем України. Там проходить укріплена багаторівнева система фортифікацій.

За словами президента Зеленського, він та Дональд Трамп домовилися, що наступні переговори з Росією повинні створити можливість проведення зустрічі на рівні лідерів. Переговори можуть відбутися приблизно 4–5 березня.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що триває підготовка до наступних переговорів, хоча Росія не бачить істотних змін у позиції України.

Умови Зеленського наступні: припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту; повернення наших територій виключно дипломатичним шляхом; гарантії безпеки від США та Європи.

Зеленський категорично проти виведення військ з територій Донбасу. США запропонували створити там вільну економічну зону: Україна хоче, щоб там була юрисдикція Києва, а Росія — щоб на цій території були присутні її сили.

Росія готова вивести свої війська з Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей в рамках угоди і не буде наполягати на територіях у південних регіонах Херсонської та Запорізької областей, кажуть російські джерела.

Росія згодна на моніторинг перемир’я під керівництвом США, хоча категорично проти присутності. Також, за словами джерела, Росія готова не вимагати обмежити чисельність ЗСУ.

Майбутнє окупованої Запорізької АЕС все ще обговорюється. Росія хоче тристоронній розподіл виробництва електроенергії між США, Україною та собою. Вимога України — розподіл 50/50 із США, де Штати зможуть вільно ділитися електроенергією з Москвою.

Вимоги РФ нагадують пропозиції, висунуті спецпредставником Стівеном Віткоффом, коли він відвідав Москву незадовго до зустрічі Путіна з Трампом на Алясці.

Тоді Віткофф сказав Путіну, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона відмовилася від Донбасу, якщо Росія погодиться заморозити конфлікт на нинішніх позиціях і відмовиться від частин Запорізької та Херсонської областей.

