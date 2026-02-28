У ніч на 28 лютого Сил оборони України атакували низку об’єктів російської армії на окупованих територіях та в Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки на ворожі цілі

Так, засоби Сил оборони атакували склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі Новоамвросіївського та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади ворога у районі Амвросіївки, що на Донеччині.

В районах населених пунктів Каланчак та Мирне, що на окупованій Херсонщині, атаковані ворожі склади матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків, а також склад окремої бригади.

Вчора, 27 лютого, Сили оборони вдарили по пункту управління 127 мотострілецької дивізії російської армії у районі Орлинського, що на окупованій частині Донецької області.

Також ЗСУ вдарили по російських військових у районах Дронівки (Бєлгородська область), Родинського Донецької області та в районах населених пунктів Березове на Дніпропетровщині.

У районі Багатира, що на окупованій частині Донецької області, уражено склад матеріально-технічного забезпечення російських окупантів.

Втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються, наголосили у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

