Склади, жива сила та пункт управління: Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей
- У ніч на 28 лютого Сили оборони України атакували низку військових цілей РФ.
- На окупованій Херсонщині (Каланчак, Мирне) атаковано склади матеріально-технічного забезпечення.
- 27 лютого ЗСУ вдарили по пункту управління 127-ї мотострілецької дивізії РФ у районі Орлинського.
У ніч на 28 лютого Сил оборони України атакували низку об’єктів російської армії на окупованих територіях та в Росії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Атаки на ворожі цілі
Так, засоби Сил оборони атакували склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі Новоамвросіївського та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади ворога у районі Амвросіївки, що на Донеччині.
В районах населених пунктів Каланчак та Мирне, що на окупованій Херсонщині, атаковані ворожі склади матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків, а також склад окремої бригади.
Вчора, 27 лютого, Сили оборони вдарили по пункту управління 127 мотострілецької дивізії російської армії у районі Орлинського, що на окупованій частині Донецької області.
Також ЗСУ вдарили по російських військових у районах Дронівки (Бєлгородська область), Родинського Донецької області та в районах населених пунктів Березове на Дніпропетровщині.
У районі Багатира, що на окупованій частині Донецької області, уражено склад матеріально-технічного забезпечення російських окупантів.
Втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються, наголосили у Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.