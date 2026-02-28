Росія не змогла досягти суттєвого просування під час зимового наступу, заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.

Буданов про зимовий наступ Росії

Територіальні здобутки РФ за зиму мізерні, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю українським телеканалам.

Водночас він зазначив, що ворог зміг досягти успіхів у “війні” проти енергетики – і це відчув на собі кожен українець.

Зараз дивляться

– Здобутки за зиму територіальні в них мізерні. Мабуть, найменші в порівнянні з усіма іншими періодами всіх кампаній проти України, які вони проводили. Але так само правда в тому, що фактор впливу на суспільство, перш за все через удари по енергетиці, був. І тут вони досягли значного успіху в плані руйнування нашої енергетичної системи. Значного прогресу вони для себе в цьому здобули. Ми всі з вами це відчуваємо на собі, – заявив Кирило Буданов.

При цьому керівник Офісу президента зауважив, що з приходом весни цей фактор буде потрохи сходити нанівець.

Надалі на фронтах спостерігатиметься намагання сторін досягти своєї мети військовим шляхом, зауважив Буданов. За його словами, це триватиме доки рішення не вдасться знайти в ході дипломатичних переговорів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.