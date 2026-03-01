Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
1 хв.
Карта бойових дій на 1 березня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.
Противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Зараз дивляться
Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2026
Ситуація в Україні на 1 березня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.