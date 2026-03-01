Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2026

Ситуація в Україні на 1 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

