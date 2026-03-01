Минулої зими Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 92 850 російських окупантів.
Такі дані в неділю, 1 березня, оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за зиму 2025-2026 року: що відомо
Таким чином, протягом трьох місяців з грудня по лютий втрати противника становили приблизно:
- особового складу ‒ близько 92 850 осіб;
- танків ‒ 322;
- бойових броньованих машин ‒ 430;
- артилерійських систем – 2967;
- РСЗВ – 110;
- засобів ППО – 55;
- літаків – 5;
- гелікоптерів – 1;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 269;
- крилатих ракет – 360;
- кораблів/катерів ‒ 1;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 927;
- спеціальної техніки ‒ 65.
Нагадаємо, тільки за попередню добу ЗСУ знищили 870 окупантів та 58 артсистем.
Раніше стало відомо, Олександр Сирський вже офіційно підтвердив, що з кінця січня поточного року українські військовослужбовці звільнили 400 квадратних кілометрів території на Півдні.
А речник 8 корпусу ДШВ ЗСУ Вадим Карп’як зауважив, що Збройним Силам довелося тримати інформаційну тишу щодо операції, що відбувалася у Запорізькій області цієї зими, близько трьох тижнів.
