Минулої зими Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 92 850 російських окупантів.

Такі дані в неділю, 1 березня, оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Втрати ворога за зиму 2025-2026 року: що відомо

Таким чином, протягом трьох місяців з грудня по лютий втрати противника становили приблизно:

Зараз дивляться

особового складу ‒ близько 92 850 осіб;

танків ‒ 322;

бойових броньованих машин ‒ 430;

артилерійських систем – 2967;

РСЗВ – 110;

засобів ППО – 55;

літаків – 5;

гелікоптерів – 1;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 269;

крилатих ракет – 360;

кораблів/катерів ‒ 1;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 927;

спеціальної техніки ‒ 65.

Нагадаємо, тільки за попередню добу ЗСУ знищили 870 окупантів та 58 артсистем.

Раніше стало відомо, Олександр Сирський вже офіційно підтвердив, що з кінця січня поточного року українські військовослужбовці звільнили 400 квадратних кілометрів території на Півдні.

А речник 8 корпусу ДШВ ЗСУ Вадим Карп’як зауважив, що Збройним Силам довелося тримати інформаційну тишу щодо операції, що відбувалася у Запорізькій області цієї зими, близько трьох тижнів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.