Минулої зими Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 92 850 російських окупантів.

Такі дані в неділю, 1 березня, оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Втрати ворога за зиму 2025-2026 року: що відомо

Таким чином, протягом трьох місяців з грудня по лютий втрати противника становили приблизно:

  • особового складу ‒ близько 92 850 осіб;
  • танків ‒ 322;
  • бойових броньованих машин ‒ 430;
  • артилерійських систем – 2967;
  • РСЗВ – 110;
  • засобів ППО – 55;
  • літаків – 5;
  • гелікоптерів – 1;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 269;
  • крилатих ракет – 360;
  • кораблів/катерів ‒ 1;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 927;
  • спеціальної техніки ‒ 65.

Нагадаємо, тільки за попередню добу ЗСУ знищили 870 окупантів та 58 артсистем.

Раніше стало відомо, Олександр Сирський вже офіційно підтвердив, що з кінця січня поточного року українські військовослужбовці звільнили 400 квадратних кілометрів території на Півдні.

А речник 8 корпусу ДШВ ЗСУ Вадим Карп’як зауважив, що Збройним Силам довелося тримати інформаційну тишу щодо операції, що відбувалася у Запорізькій області цієї зими, близько трьох тижнів. 

