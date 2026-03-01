У понеділок, 2 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Як повідомили в Укренерго, графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть 2 березня у частині регіонів України.

Обмеження застосовуватимуться з 08:00 до кінця доби.

– Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

Укренерго просить, коли електроенергія з’являється за графіком – споживати її ощадливо.

Нагадаємо, що 27 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував розробку загальнодержавного плану захисту та оновлення енергосистеми на рівні РНБО.

За словами голови держави, вже підготовлені детальні плани по областях України, які стосуються відновлення та оновлення захисту енергетичних обʼєктів з урахуванням всього того, що Росія робила зимою і до яких кроків може вдаватися далі.

