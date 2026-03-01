Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 870 російських окупантів.

Загальні бойові втрати противника на 1 березня перевищили 1 млн 267 тисяч осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога у війні на 1 березня 2026

особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб;

танків – 11 709 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од;

артилерійських систем – 37 721 (+58) од;

РСЗВ – 1 662 (+1) од;

засоби ППО – 1 308 (+3) од;

літаків – 435 од;

гелікоптерів – 348 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од;

крилаті ракети – 4 384 од;

кораблі / катери – 29 од.

підводні човни – 2 од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.

спеціальна техніка – 4 075 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1467-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.