Втрати ворога на 1 березня: ЗСУ знищили 870 окупантів та 58 артсистем
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 870 російських окупантів.
Загальні бойові втрати противника на 1 березня перевищили 1 млн 267 тисяч осіб.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 1 березня 2026
- особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб;
- танків – 11 709 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од;
- артилерійських систем – 37 721 (+58) од;
- РСЗВ – 1 662 (+1) од;
- засоби ППО – 1 308 (+3) од;
- літаків – 435 од;
- гелікоптерів – 348 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од;
- крилаті ракети – 4 384 од;
- кораблі / катери – 29 од.
- підводні човни – 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.
- спеціальна техніка – 4 075 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1467-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
