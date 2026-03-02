Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про роботу безпосередньо на фронті та анонсував низку системних рішень для посилення оборони, масштабування дронів і підготовки Сил оборони до весняного періоду.

Про це заявив сам Федоров у публікації за підсумками роботи на передовій.

Рішення Міноборони: що змінюють уже зараз

За словами Федорова, протягом кількох днів він працював безпосередньо на Запорізькому, Дніпропетровському та Харківському напрямках.

Стабільне дронове забезпечення для бригад

Міноборони запроваджує постійну модель постачання безпілотників для бойових підрозділів.

Бригади щомісяця отримуватимуть визначений мінімум FPV-дронів, розвідувальних і ударних БпЛА, незалежно від разових закупівель чи волонтерських поставок.

Це має дати командирам прогнозованість у плануванні оборони та зняти проблему “ручного” пошуку ресурсу.

Паралельно держава бере на себе централізоване забезпечення армії терміналами супутникового зв’язку та транспортом.

Аудит бойових втрат

У Міноборони запускають детальний аналіз кожної втрати на полі бою.

Йдеться не лише про статистику, а про пошук причин — тактичних, організаційних чи технічних. Результати аудиту мають стати основою для управлінських рішень, які зменшуватимуть ризики для військових.

У відомстві наголошують: збереження життя особового складу є безумовним пріоритетом.

Автоматизація формування потреб фронту

Система збору потреб для війська змінюється. Замість ручних заявок Міноборони переходить до автоматичної моделі, що базується на даних безпосередньо з передової.

Це дозволить точніше визначати, яке обладнання справді необхідне, й уникати закупівель неефективних або застарілих рішень.

Кінцева мета — щоб військові отримували готові інструменти, а не змушені були доопрацьовувати техніку в бойових умовах.

Збільшення обсягів дронів у 2026 році

Міноборони переглянуло річні плани із забезпечення безпілотниками.

У 2026 році війська отримають більше перехоплювачів, FPV-дронів, апаратів на оптоволокні, розвідувальних крил і ударних систем для роботи на оперативній глибині.

Перші контракти вже укладені, а сам процес закупівель уперше побудований на об’єктивних даних, що має знизити ризики помилок і зловживань.

Роботизація логістики на фронті

Одним із напрямів, який масштабують цього року, стануть наземні роботизовані комплекси.

Їх планують активніше використовувати для логістичних завдань, щоб зменшити кількість небезпечних виходів особового складу під обстріли та знизити втрати під час підвозу ресурсів.

Пошук заміни цивільним дронам

У Міноборони працюють над створенням нових безпілотних рішень, які зможуть замінити популярні цивільні дрони типу Mavic.

Частина розробок уже проходить випробування.

У цих системах планують ширше застосовувати алгоритми штучного інтелекту, щоб зменшити залежність від імпорту та підвищити ефективність роботи на полі бою.

Раніше Михайло Федоров заявляв, що Україні критично бракує ракет типу PAC-3 для систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати російські балістичні ракети.

За його словами, Україна разом із партнерами має розвивати власні проєкти з виробництва протибалістичних комплексів і ракет, оскільки балістична загроза залишається однією з найскладніших у війні.

