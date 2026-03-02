Дубай — це велике місто, а також цілий емірат у складі Об’єднаних Арабських Еміратів, розташований на південному сході Перської затоки.

Де знаходиться Дубай, читайте в нашому матеріалі.

Дубай на карті світу: географічне розташування

Географічно він займає північну частину Аравійського півострова, і завдяки цьому стає зручною точкою для міжнародної торгівлі та подорожей.

Дубай є найбільшим містом ОАЕ та адміністративним центром однойменного емірату. Об’єднані Арабські Емірати утворилися у 1971 році як федерація семи еміратів, серед яких Дубай займає друге місце за площею, але лідирує за економічним впливом і значенням у регіоні.

Дубай: які країни поруч

Хоча сам Дубай не має сухопутних кордонів з іншими країнами, ОАЕ межує з Саудівською Аравією на півдні та південному заході, а на сході з Оманом.

Через Перську затоку на півночі можна побачити Іран, а неподалік лежить Катар. Усередині федерації Дубай межує з еміратами Абу-Дабі на півдні та Шарджа на північному сході.

Чим приваблює Дубай

Історично Дубай був невеликим рибальським і перловим поселенням, проте сьогодні це одне з найбільш впізнаваних міст світу.

Його знають завдяки:

розкішним готелям, пляжам та розважальним комплексам;

величезним портам та міжнародному аеропорту, які роблять місто транспортним і торговельним центром;

інвестиційним та технологічним проєктам, що залучають бізнес з усього світу.



Довгий час економіка регіону спиралася на нафту та газ, але сучасний Дубай значною мірою розподілив доходи, тож туризм, торгівля, нерухомість і фінансові послуги стали ключовими сферами.

Дубай: розташування на карті світу

Місто розташоване на перетині трьох континентів — Азії, Європи та Африки, що робить його стратегічно важливим для глобальної комерції. Берегова лінія Дубая простягається приблизно на 72 км уздовж Перської затоки, пропонуючи унікальні можливості для відпочинку та розвитку.

Сьогодні Дубай – це осередок розкоші та історії, який приваблює мандрівників і підприємців з усього світу.

