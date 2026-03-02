Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, однією ракетою, 65 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

