Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 2 березня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, однією ракетою, 65 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб.
Зараз дивляться
Крім того, застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.