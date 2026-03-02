Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 2 березня: ЗСУ знищили 960 окупантів та 74 артсистеми
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 960 російських окупантів.
Загальні бойові втрати противника на 2 березня перевищили 1 млн 267 тисяч осіб.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога у війні на 2 березня 2026
- особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб;
- танків – 11 713 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од;
- артилерійських систем – 37 795 (+74) од;
- РСЗВ – 1 665 (+3) од;
- засоби ППО – 1 313 (+5) од;
- літаків – 435 од;
- гелікоптерів – 348 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од;
- крилаті ракети – 4 384 од;
- кораблі / катери – 29 од.
- підводні човни – 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.
- спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.