Готується Рада національної безпеки та оборони для ухвалення стратегії на наступну зиму.

На засіданні РНБО будуть затверджені плани захисту об’єктів енергетики і критичної інфраструктури.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Стратегія захисту енергетики на наступну зиму

– Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів, – йдеться у повідомленні.

За словами президента, ключові пріоритети – підготовлені драфти документів, напрацювання конкретних регіонів – обговорювалися з главою уряду Юлією Свириденко і секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.

– Українці бачили та відчували, які міста й громади все ж таки підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою торік, – зазначив глава держави.

Він додав, що для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО перелік необхідних дій.

Ефективні рішення міст і громад, які з меншими втратами пройшли зимовий сезон, будуть збережені і поширені у інших.

– Визначимо також і конкретні завдання для системи ППО України та відповідної роботи з партнерами. Україна стане сильнішою, – наголосив президент.

Раніше Зеленський говорив, що зима 2025–2026 стала найскладнішою за роки повномасштабної війни. Він попередив, що ворог готує нові атаки.

За словами президента, Україні вдалося зберегти енергетичну систему попри масовані удари Росії.

