Україна пережила одну з найскладніших зим за останні роки. Через масовані обстріли енергетичної інфраструктури окремі регіони періодично залишалися без світла та тепла, а мешканці були змушені адаптуватися до складних умов.

Попри це, енергосистема вистояла, а опалювальний сезон у більшості міст тривав у штатному режимі.

Коли вимкнуть опалення у Києві у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Коли відключать опалення в Києві

Чіткої дати заздалегідь не визначають, адже рішення залежить передусім від погодних умов. Основні правила завершення опалювального сезону в Києві у 2026 році встановлює постанова Кабінету Міністрів №830.

Відповідно до неї завершення опалювального сезону в Києві відбувається тоді, коли середньодобова температура повітря перевищує +8°C протягом трьох діб поспіль.

Однак остаточне рішення про закінчення опалювального сезону в Києві у 2026 році ухвалює міська влада. У КМДА аналізують погодні умови, стан тепломереж і потреби мешканців, після чого оголошують про завершення опалювального сезону.

Тому навіть якщо температура на вулиці підвищується, опалення можуть вимкнути трохи пізніше або раніше, залежно від даних стовпчиків термометрів, наявності ресурсів для подачі тепла.

Відключення тепла у різних типах будівель може відбуватися не одночасно. Спочатку подачу тепла припиняють у житлових будинках, а об’єкти соціальної інфраструктури, зокрема лікарні, школи та дитячі садки, отримують тепло довше. Це пов’язано з необхідністю підтримувати комфортну температуру для дітей і пацієнтів.

У багатьох сучасних будинках також існує можливість регулювати подачу тепла самостійно. Якщо будівля має індивідуальний тепловий пункт, перебуває під управлінням ОСББ, рішення про те, коли вимкнуть опалення у Києві у конкретних будинках, можуть ухвалювати керівники об’єднання співвласників. У такому разі тепло можуть вимкнути раніше, якщо на вулиці вже достатньо тепло.

Терміни завершення опалювального сезону значною мірою залежать і від погоди. Якщо весна приходить рано та встановлюється стабільне потепління, теплопостачання можуть припинити вже наприкінці березня. Якщо ж у квітні можливі похолодання, влада може відкласти відключення, щоб уникнути різкого зниження температури в оселях.

Загалом опалювальний сезон у Києві 2025/2026, за попередніми оцінками, може завершитися наприкінці березня або на початку квітня 2026 року, коли середньодобова температура стабільно перевищуватиме +8°C протягом трьох днів поспіль. Для порівняння, у попередньому сезоні тепло у столиці почали вимикати 24 березня.

Тож точна дата завершення опалення залежатиме від температурного режиму весни. Якщо погода швидко потеплішає, батареї у квартирах можуть охолонути раніше. У разі ж різкого похолодання міська влада може перенести терміни відключення, щоб забезпечити комфортні умови для мешканців столиці.

Розпочато підготовку до наступного опалювального сезону у Києві

У КМДА не стали чекати вимкнення опалення і вже почали підготовку до нового сезону. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону.

За його словами, комунальні служби працюють над відновленням пошкодженої внаслідок атак інфраструктури та паралельно опрацьовують можливості створення альтернативних джерел тепло- й енергопостачання.

Як зазначив Кличко, він ініціював засідання ради з енергетичної безпеки та стійкості столиці. До її складу увійшли фахівці з енергетики та житлово-комунальної сфери, а також науковці й профільні експерти.

Під час зустрічі обговорили відновлення об’єктів критичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень, та можливість впровадження альтернативних потужностей у окремих мікрорайонах міста.

Водночас, за словами мера, експерти наголосили, що систему централізованого опалення Києва, найбільшу в Європі, історично побудовану під роботу великих ТЕЦ, неможливо повністю замінити локальними джерелами тепла. Саме тому місто розглядає альтернативні рішення як доповнення, а не як повну заміну існуючої моделі.

Кличко також підкреслив, що Київ шукає варіанти автономного живлення енергосистеми, однак реалізація таких проєктів потребує значних фінансових ресурсів. У зв’язку з цим столична влада розраховує на підтримку держави та міжнародних партнерів.

Окрему увагу, за його словами, приділяють розвитку когенерації — як інструменту додаткової генерації електроенергії для потреб критичної інфраструктури та міського господарства. Він наголосив, що впровадження сучасних альтернативних технологій має відбуватися паралельно з модернізацією та посиленням захисту централізованої системи теплопостачання.

Крім того, як повідомив мер, до розробки чіткої дорожньої карти стабілізації енергоситуації у столиці вже залучили профільні наукові інститути. Йдеться як про оперативні рішення в умовах воєнного стану та масованих атак, так і про стратегічне бачення подальшого розвитку системи енергозабезпечення й теплопостачання Києва.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.