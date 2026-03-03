Україна пройшла одну із найскладніших зим за всю сучасну історію держави. Це вже четверта зима у повномасштабній війні, і вона принесла чимало випробувань.

Цього року ситуація з опаленням і електроенергією була дуже складною не лише в Києві, а й у Сумах, Одесі та Сході країни. Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури деякі райони залишалися без світла та тепла. Тож завершення опалювального сезону в Україні 2026 чекають не лише кияни.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні підкреслив, що ворог намагався зробити зиму зброєю проти людей і країни, але українці витримали це випробування.

Він висловив вдячність енергетикам, ремонтним бригадам, місцевій владі та волонтерам, які працювали без вихідних і ночами, щоб усувати наслідки атак та забезпечувати життєдіяльність громад.

Завдяки цим зусиллям енергетична система України уникла колапсу, а більшість населених пунктів зберегли стабільне опалення навіть у критичні моменти.

Коли закінчується опалювальний сезон та коли вимкнуть батареї у домівках українців, читайте в нашому матеріалі.

Коли вимикають опалення у 2026 році

В Україні не існує єдиної кнопки, після натискання якої всі міста одночасно залишаються без тепла. Кожне місто чи громада самостійно визначає дату завершення опалювального сезону.

Місцева влада орієнтується на погодні умови, технічний стан тепломереж та потреби населення. Тобто, якщо в одному місті тепло можна вимкнути раніше через стабільне потепління, в іншому, де ще прохолодно або є проблеми з котельнями та трубами, батареї залишатимуться гарячими трохи довше.

За правилами теплопостачання у постанові №830, середньодобова температура повітря понад +8 °C протягом трьох днів поспіль вважається сигналом для початку поступового вимкнення централізованого опалення. Це орієнтир, який дозволяє місцевій владі ухвалювати рішення, враховуючи всі нюанси.

Міста та громади самі визначають дату завершення опалювального сезону 2026, адже мають автономію у цих рішеннях. Орієнтовно завершення опалювального сезону відбувається наприкінці березня та до середини квітня. На Півдні опалення вимикають раніше, ніж на Сході чи Півночі.

Там, де котельні працюють без проблем і тепло зберігається, опалення можуть вимкнути трохи раніше. У містах, де є ризик похолодання або виникають технічні нюанси, тепло залишають до кращих умов.

Комунальні служби та планові роботи

Протягом лютого комунальні підприємства активно усували аварійні пошкодження мереж, які залишилися після зимових обстрілів. Наразі ремонтні бригади поступово переходять до планових робіт. Вони перевіряють котельні, ремонтують труби, очищують теплотраси.

Отже, коли закінчується опалювальний сезон в Україні, визначать місцеві ради та громади з урахуванням прогнозів синоптиків та стану тепломереж, запасів енергоресурсів.

