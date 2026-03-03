Сили оборони з початку 2026 року під час контратак відвоювали 460 кв. км української території.

Про це в інтерв’ю італійській Сorriere Della Sera повідомив президент України Володимир Зеленський.

Успіхи ЗСУ у 2026 році

— З початку року ми відвоювали 460 квадратних кілометрів, — сказав Зеленський.

Зараз дивляться

Щодо переваги росіян у живій силі, то президент наголосив, що Україна насправді прагне діалогу та хоче миру. Та водночас українці намагаються бути сильними, виробляти більше зброї та дронів, які компенсують нестачу солдатів. Він зауважив, що українська армія не програє.

Президент повідомив, що Росія щомісяця втрачає близько 35 тис. військових і це гігантська цифра.

Зараз кремлівський диктатор Володимир Путін збирається мобілізувати 400 тис. нових солдатів, але його армія перестала рости, бо втрати дорівнюють кількості нових рекрутів, заявив Зеленський.

— Росіяни близькі до кризи. Серйозні переговори почнуться, коли армія Путіна почне зменшуватися, — сказав глава держави.

Водночас й Україна стикається з нестачею військовослужбовців.

— Путін програв свою зимову наступальну операцію. Він атакував електростанції в розпал сильних морозів. Намагався налаштувати цивільне населення проти армії, щоб змусити її припинити бойові дії. Але його задум провалився: з настанням тепла відроджуються надії, — сказав Володимир Зеленський.

Тепер ворожа армія спробує піти у весняні наступи, але Зеленський думає, що й тут ворог знову програє.

23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про звільнення нашими військовими 400 кв. км території на півдні України з кінця січня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.