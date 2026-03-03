В Україні працюють над реалізацією проєктів із посилення антидронового захисту та протидії російським ударним безпілотникам типу Шахед.

Сирський про роботу над посилення захисту України від Шахедів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що тримає на контролі реалізацію проєктів із посилення антидронового захисту та протидії російським ударним безпілотникам типу Шахед.

– Ключова роль у цій протидії переходить до БпЛА-перехоплювачів. Так, приміром, у Києві та його околицях протягом лютого частка таких дронів-перехоплювачів в ураженні Шахедів становила понад 70%. Під час робочої наради з питань “малої ППО” проаналізували результати виконання завдань на рубежах І-ІІІ ешелонів перехоплення ворожих Шахедів, – додав він.

Сирський також заслухав доповіді про стан реалізації проєкту антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах України, дообладнання вертольотів армійської авіації для кращої протидії Шахедам.

Він наголосив, що незважаючи на значне погіршення погодних умов та дефіцит засобів ураження, у лютому вдалося не допустити зниження показників “малої ППО”. За словами Сирського, за минулий місяць наші дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тис. літаковильотів, знищивши понад 1,5 тис. російських БпЛА різних типів.

– Шукаємо і знаходимо відповіді на нову тактику застосування “шахедів” на гранично малих висотах. Працюємо з виробниками над підвищенням ефективності застосування різних моделей дронів-перехоплювачів. Продовжуємо формування та навчання екіпажів цих БпЛА. Комплектуємо дивізіони ППО безпілотних систем, – додав він.

Сирський повідомив, що за рік на цьому напрямку виконано значний обсяг робіт, але важливо нарощувати зусилля та прискорювати темп, оскільки йдеться насамперед про захист мирних українських міст і селищ, про захист нашої енергетики та іншої тилової інфраструктури.

За результатами наради Головнокомандувач ЗСУ поставив завдання відповідним органам військового управління, в тому числі новоствореним.

