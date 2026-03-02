Україні відомі наміри росіян щодо наступальних операцій та територіальних захоплень, однак у ворога немає можливостей реалізувати ці плани.

Про це глава держави сказав у понеділок, 2 березня, під час спілкування з журналістами.

Росія не досягла запланованих цілей – Зеленський

Він зазначив, що вдалося отримати плани росіян на 2025–2027 роки, частково “застарілі”, датовані 2025 роком. Зазначених там цілей Росія не досягла.

– Ми отримали і (плани на – Ред.) 2026-2027. Розуміємо, що вони хочуть. Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними – окупація сходу нашої держави, а саме Донецької і Луганської областей, – зазначив Зеленський.

Він додав, що ворог також планує просунутися на напрямку в Запорізькій області та в напрямку Дніпра.

– Їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон. Ми бачимо ці напрямки, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що плани росіян не відповідають дійсності, оскільки вони не здатні виконати поставлені завдання.

Так, наступ, який ворог планував на весну, мав залежати від результатів, досягнутих станом на кінець 2025 року.

Проте російські війська не виконали завдання, визначені їхнім командуванням, зауважив Зеленський.

– Їхні мапи не збігаються з реальністю – де знаходяться наші сили і де їхні сили. Вони не можуть розпочати березневий наступ саме той, який вони хотіли, – підсумував він.

Нагадаємо, президент заявив, що ознак загальної мобілізації в Росії немає.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, впродовж січня підрозділи безпілотних систем ліквідували 29,7 тис. російських військових.

Ці втрати перевищили темпи мобілізації в Росії та забезпечили Україні технологічну перевагу на полі бою.

