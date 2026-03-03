Українська експертиза в захисті від ударних безпілотників Shahed зараз є найбільшою у світі. Саме Shahed – це найбільший виклик на Близькому Сході.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 3 березня.

Зеленський про ситуацію з Іраном

– На рівні наших команд – української та Еміратів, Катару, інших держав – ми визначатимемося, як усі разом можемо дати більше захисту життю. Зрозуміло, чому до України стільки звернень, – сказав Зеленський.

Але будь-яка подібна співпраця для захисту партнерів може бути тільки без зменшення власного потенціалу в Україні, стверджує президент.

За його словами, війна Росії проти України та ворожі удари тривають, тому захист українців – це першочерговий пріоритет.

Зеленський говорив сьогодні з лідерами країн, які зараз під ударами з Ірану, зокрема, з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів, з Еміром Катару.

– Ми продовжимо таку дипломатичну роботу з регіоном Близького Сходу та Затоки. Україна солідарна з усіма, хто протистоїть поширенню війн та насильства. Іранський режим десятиліттями вкладався в те, що руйнував життя сусідів та всіх інших, до кого міг дотягнутися, – стверджує він.

Саме на такому ґрунті вони стали спільниками з росіянами у війні проти України, наголосив президент.

Кожен Shahed в українському небі доводить, що іранський режим повинен відповідати за свої спроби знищувати життя і людей. Важливо, щоб захисники життя взяли гору в цьому протистоянні, переконаний Зеленський.

Крім цього, президент говорив з Урсулою фон дер Ляєн, зокрема, щодо ситуації навколо Ірану та всіх викликів.

– Також – по наших двосторонніх питаннях із Євросоюзом. Україна виконує свої зобов’язання. Ми очікуємо такого ж справедливого та щирого ставлення до України, інтересів наших людей, – стверджує він.

Зеленський про підготовку на наступну зиму

Сьогодні Володимир Зеленський провів спеціальне засідання РНБО за участі не тільки центральної влади, правоохоронців та військових, але й представників областей України.

За його словами, були всі наші регіони, найбільші міста, щодо кожного підготовлений конкретний план: енергетика, критична інфраструктура, логістика – на наступну зиму.

– На жаль, крім Києва – столиця виявилася не готовою. Але цей виклик ми подолаємо, – сказав президент.

Фактично для всіх регіонів зараз одне та спільне завдання на наступну зиму та найближчий час: весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, а так само готуються бити по критичній інфраструктурі.

Звісно, Україна пройшла цю зиму, а деякі громади та міста змогли досягти більших результатів у захисті та підтримці людей. Проте дехто зовсім не впорався, як це бачили українці, сказав Зеленський.

На думку президента, зараз треба взяти увесь найкращий досвід з регіонів, детальні завдання для військових та дипломатії, реалізувати дві частини загальнодержавної стратегії.

Зокрема, варто підготуватися до ударів найближчим часом та на наступну зиму так, щоб не було катастроф і проблем, як цієї зими.

За його словами, мають бути альтернативи засоби генерації та теплопостачанню, додаткові джерела енергії та реальний захист, враховуючи силу всіх загроз.

Президент України подякував кожному регіону, керівникам міст та громадам, які вже представили свої плани стійкості.

Крім цього, Зеленський висловив удячність уряду за роботу цією зимою і за правильний підхід у роботі на наступний опалювальний сезон.

– Є те, що ми маємо зробити на своєму рівні в Україні. Конкретна робота – це найбільші завдання у громад та військових. Є завдання щодо ППО та будівництва захисних споруд. Також зрозуміло, про що домовлятись з партнерами на наступний опалювальний сезон, – наголосив він.

Зеленський подякував Нафтогазу, всім енергетичним компаніям, кожній ремонтній бригаді, компанії Укрзалізниця, ДСНС України – усім, хто працював, щоб люди змогли пройти цю зиму.

За його словами, Україна отримувала необхідний імпорт газу та електрики, збільшуючи відповідні спроможності.

Також фінансова робота з партнерами була налагоджена якісно. Так має бути й надалі, вважає президент.

– Звісно, зараз через війну з іранським режимом є виклики щодо зростання цін на енергоресурси, обсягів необхідного постачання засобів ППО для України. Але на це в нас повинні бути достатні відповіді. Всі разом у державі маємо заради цього працювати, – резюмував президент.

