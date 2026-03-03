Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 3 березня: ЗСУ знищили 790 загарбників та корабель
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 790 російських окупантів.
Загальні бойові втрати противника на 3 березня перевищили 1 млн 268 тисяч осіб.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 3 березня 2026
- особового складу – близько 1 268 730 (+520) осіб;
- танків – 11 718 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 24 131 (+20) од;
- артилерійських систем – 37 842 (+47) од;
- РСЗВ – 1 665 од;
- засоби ППО – 1 319 (+6) од;
- літаків – 435 од;
- гелікоптерів – 348 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529) од;
- крилаті ракети – 4 384 од;
- кораблі / катери – 30 (+1) од.
- підводні човни – 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 992 (+235) од.
- спеціальна техніка – 4 076 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1469-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
