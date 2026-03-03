Опалювальний сезон у Запорізькій області завершується в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру та кількох масштабних знеструмлень. Ця зима стала серйозним випробуванням для регіону, однак комунальним службам вдалося забезпечити стабільне надання тепла, води та інших базових послуг.

Попри складну безпекову ситуацію, критичного колапсу систем життєзабезпечення вдалося уникнути.

Коли вимкнуть опалення у Запоріжжі у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Що відомо про закінчення опалювального сезону у Запоріжжі у 2026 році

Рішення про вимкнення опалення у Запоріжжі ухвалюють з урахуванням середньодобової температури повітря. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №830, опалювальний сезон завершують, якщо середньодобова температура протягом трьох діб поспіль перевищує +8°C.

Нагадаємо, що минулого року згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради №212, опалювальний період 2024/2025 років у місті було завершено з 27 березня 2025 року.

Ймовірно, і цього року рішення про завершення опалювального сезону у Запоріжжі у 2026 році прийматимуть за аналогічною процедурою, а саме на підставі окремого рішення виконкому міської ради з урахуванням температурних показників та нормативних вимог.

У багатьох багатоквартирних будинках зараз встановлені лічильники тепла, тож власники квартир або ОСББ можуть самостійно регулювати подачу тепла. Це означає, що у більш теплі дні можна зменшувати температуру в приміщеннях і не витрачати зайву енергію.

Підготовка до наступного опалювального сезону

Пори те, що дату завершення опалювального сезону у Запоріжжі ще не визначили, у регіоні вже розпочали активну підготовку до сезону 2026–2027 років. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, роботи стартували завчасно на виконання доручень Президента та Прем’єр-міністра України, аби область була максимально готовою до можливих викликів наступної зими.

Головний акцент на захисті критичної інфраструктури та підвищенні енергонезалежності. Наразі триває будівництво захисних споруд на ключових об’єктах, що забезпечують життєдіяльність громад.

Паралельно впроваджуються альтернативні джерела енергії, щоб зменшити залежність від централізованих мереж.

За підтримки міжнародних партнерів область отримає 59 когенераційних установок загальною потужністю 115 МВт. Вони дозволять одночасно виробляти тепло та електроенергію, що значно посилить автономність регіону у разі надзвичайних ситуацій.

Ба більше, заплановано будівництво 28 комунальних сонячних електростанцій сумарною потужністю 2,5 МВт. Їх встановлять на базі лікарень, навчальних закладів та комунальних підприємств.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.