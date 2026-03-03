В Україні є дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot PAC-3, тому ми готові обміняти дрони-перехоплювачі на ракети ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Потреба в ракетах ППО

Так, главу держави запитали, чи звертались до України по допомогу партнери з країн Близького Сходу. Він відповів, що наші дипломати на різних рівнях працюють з представниками Близького Сходу.

За словами президента, Україна не може передавати зброю, адже у нас дефіцит, але готова ділитись досвідом відбиття масованих повітряних атак.

— Але у нас дефіцит PAC-3, так. Якщо вони дадуть нам ці ракети, то ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін, — сказав Зеленський на брифінгу.

Нагадаємо, що під час засідання країн у форматі Рамштайн 12 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати Україні пʼять ракет PAC-3 для систем Patriot, якщо союзники погодяться відправити ще 30 одиниць.

Ракета-перехоплювач PAC-3 здатна перехоплювати балістичні та крилаті ракети, літаки тощо шляхом безпосереднього зіткнення з ціллю (hit-to-kill). Такий принцип передбачає ураження за рахунок кінетичної енергії.

Згідно зі звітом компанії-виробника Lockheed Martin, виробництво таких ракет за 2025 рік склало 620 одиниць на рік, або 51,6 на місяць.

PAC-3 є меншою за розміром, легшою та маневренішою за попередню версію ракети.

