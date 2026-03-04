Кабінет міністрів України виділить 3 млрд грн на ямковий ремонт найважливіших доріг, зокрема, у прифронтових регіонах.

Виділення грошей на ремонт доріг в Україні

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками наради з питань ремонтів автомобільних доріг з віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олексією Кулебою та очільником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлином.

За її словами, вже розпочали ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, зокрема, у прифронтових регіонах України.

Зараз дивляться

– Йдеться не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїздність, – стверджує прем’єр-міністерка.

Як пояснила Свириденко, погодні умови дозволяють ремонтним бригадам працювати та виконати роботи до 1 червня 2026 року.

Прем’єр-міністерка розповіла, що за результатами наради уряд планує виділити додаткові 3 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

На її думку, йдеться про питання ефективної логістики для Сил оборони України, евакуації поранених, а також забезпечення економіки і життя наших громад.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.