Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 74 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, застосував 8445 дронів-камікадзе та здійснив 3453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 4 березня 2026

Ситуація в Україні на 4 березня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, із застосуванням 15 авіабомб, здійснив 152 обстріли, з яких 5 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в напрямку населених пунктів Зибине та Кругле.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку противник атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка й Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку противник атакував 11 разів у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне, Вербове і Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 25 атак окупантів у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом в районі Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога у війні на 4 березня 2026 року

особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб;

танків – 11 723 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 24 135 (+4) од.;

артилерійських систем – 37 874 (+32) од.;

РСЗВ – 1 667 (+2) од.;

засобів ППО – 1 319 (+6) од.;

літаків – 435 од.;

гелікоптерів – 348 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733) од.;

крилатих ракет – 4 384 од.;

кораблів / катерів – 30 од.;

підводних човнів – 2 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 81 224 (+232) од.;

спеціальної техніки – 4 078 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.