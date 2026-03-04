Ситуацію на ринку пального в Україні планують стабілізувати через закон про формування стратегічного резерву.

Відповідний документ уже ухвалили, наразі триває етап формування запасі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби апарату Верховної Ради.

Зараз дивляться

Стабілізація цін на ринку пального в Україні: як це працює

У Раді зауважили, що в країні останніми днями спостерігається зростання вартості пального, серед основних причин називають коливання світових цін на нафту, валютний фактор та геополітичні ризики.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зазначив, що дефіциту пального в Україні наразі немає, попри підвищення роздрібних цін на заправках.

Для того, щоб стабілізувати ринок, Рада ухвалила закон Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, що передбачає формування стратегічного резерву пального України із можливістю його зберігання в країнах ЄС та обов’язок імпортерів та виробників підтримувати ці запаси на належному рівні.

– Закон набирає чинності поетапно. Повноцінне формування резервів потребує часу для створення інфраструктури та накопичення ресурсу. Тобто механізм уже запущений нормативно, але фізичне наповнення резервів відбуватиметься поступово, – попередили в Раді.

Зазначається, що резерви зараз формуються та не застосовуються для інтервенцій на ринку, адже нинішні ціни на пальне не пов’язані із використанням резервів.

Однак після того, як резерви сформують до кінця, вони стануть додатковим фактором стабілізації ринку.

Цей механізм ще не застосовують, оскільки формування не завершене, тож нинішня цінова ситуація поки що залишиться такою, як є.

Держава моніторить ціни, маржу та обсяги постачання, координується з основними трейдерами щодо стабільності імпорту й логістики і контролює дотримання конкурентного законодавства одночасно із боротьбою зі змовами на ринку.

Раніше стало відомо про ріст цін на пальне в Україні на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, Факти ICTV дізнавались у українських паливних експертів, як війна в Ірані може вплинути на ринок пального і як довго триватиме підвищення цін на бензин.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.