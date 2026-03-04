Сили оборони уразили кораблі Валентин Пикуль, Єйськ і Касимов
- Під час спільної операції СБУ та Сил оборони в порту Новоросійськ уразили російський тральщик Валентин Пикуль та серйозно пошкодили два протичовнові кораблі.
- Окрім флоту, точними ударами знищено дефіцитну техніку ППО та нафтову інфраструктуру термінала Шесхаріс, що спричинило масштабну пожежу.
Українські сили уразили російський морський тральщик Валентин Пикуль, два протичовнові кораблі РФ Єйськ та Касимов під час атаки на порт Новоросійськ 2.
Про це повідомили джерела у Службі безпеки України.
Ураження морського тральщика і двох кораблів РФ
Співрозмовник підтвердив, що в ніч на 2 березня СБУ спільно з Силами оборони України уразили російський морський тральщик Валентин Пикуль.
Водночас протичовнові кораблі Єйськ та Касимов серйозно пошкоджені внаслідок атаки.
– СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці – у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об’єктів не існує “захищених зон”. Поки Росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно – ні на морі, ні на суші, ні в тилу, – зазначило джерело.
Крім цього, загинули троє та постраждали ще 14 російських моряків.
За інформацією джерел, під удари потрапив радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 Фаворит, зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2, а також шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі Шесхаріс.
Як зазначили джерела у Службі безпеки україни, пожежа у порту Новоросійськ 2 тривала всю ніч.