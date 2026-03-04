Українські сили уразили російський морський тральщик Валентин Пикуль, два протичовнові кораблі РФ Єйськ та Касимов під час атаки на порт Новоросійськ 2.

Про це повідомили джерела у Службі безпеки України.

Ураження морського тральщика і двох кораблів РФ

Співрозмовник підтвердив, що в ніч на 2 березня СБУ спільно з Силами оборони України уразили російський морський тральщик Валентин Пикуль.

Водночас протичовнові кораблі Єйськ та Касимов серйозно пошкоджені внаслідок атаки.

– СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці – у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об’єктів не існує “захищених зон”. Поки Росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно – ні на морі, ні на суші, ні в тилу, – зазначило джерело.

Крім цього, загинули троє та постраждали ще 14 російських моряків.

За інформацією джерел, під удари потрапив радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 Фаворит, зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2, а також шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі Шесхаріс.

Як зазначили джерела у Службі безпеки україни, пожежа у порту Новоросійськ 2 тривала всю ніч.

