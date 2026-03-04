Цьогоріч зима в Україні виявилася суворою. Морози, погодні коливання та російські обстріли створили складнощі для систем опалення, і в окремих регіонах жителі по кілька днів залишалися без тепла.

Коли вимкнуть опалення у Кривому Розі у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про завершення опалювального сезону в Кривому Розі

В Україні завершення опалювального сезону не прив’язане до конкретних дат і визначається погодними умовами. За словами віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, ресурсів для стабільного проходження сезону вистачає.

Кулеба підкреслив, що рішення ухвалюватимуться з урахуванням температури повітря. Він наголосив, що завдяки роботі прем’єр-міністра та першого віце-прем’єра є достатні ресурси для завершення сезону не за календарем, а відповідно до температурного режиму. Наразі обленерго готові продовжувати опалення до 15 квітня, орієнтуючись на погодні умови.

Міністр також повідомив, що нещодавно була проведена перевірка запасів ресурсів і все готово для того, щоб стабільно завершити поточний опалювальний сезон.

Чи відома дата закінчення опалювального сезону в Кривому Розі

Згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення (постанова КМУ №830), опалювальний період закінчується, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8°C. Тобто чіткої календарної дати немає, і все залежить від погодних умов конкретного року.

Орієнтовно в більшості регіонів України відключення тепла відбувається з кінця березня до середини квітня. Цьогоріч синоптики прогнозують весну теплішу за норму, тож опалювальний сезон 2026 у Кривому Розі можуть завершити наприкінці березня.

Фактори, що впливають на дату відключення

Крім погодного критерію, терміни припинення централізованого опалення залежать від:

технічного стану теплових мереж;

можливих аварій;

рішень місцевих органів влади;

стану енергосистеми у воєнний час.



Через це точну дату завершення опалювального сезону у Кривому Розі у 2026 році варто очікувати від міськради. Наприклад, у Кривому Розі опалювальний сезон 2024–2025 завершили 27 березня 2025 року.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Криворізької міської ради через підвищення середньодобової температури, що дало змогу припинити постачання тепла до житлових будинків та соціальних закладів.

