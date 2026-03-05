ЄС розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу Дружба, щоб розблокувати надання підтримки Києву, яку блокують Угорщина та Словаччина.

Євросоюз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу Дружба, пошкодженого внаслідок атаки РФ наприкінці січня. Такі зусилля викликані бажанням розблокувати підтримку Києва та санкції щодо РФ, проти яких виступають Угорщина та Словаччина, аргументуючи вето зупинкою транзиту, пише Bloomberg.

Зазначається, що Європейська комісія може надати підтримку через бюджетну допомогу, яку вона спрямовує Україні. ЄС також висловив готовність допомогти у проведенні експертизи пошкоджень нафтопроводу.

Нагадаємо, що РФ атакувала об’єкт у січні цього року, що спричинило пожежу в резервуарі для зберігання, яку гасили 10 днів. Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено обладнання, кабелі електропередачі, трансформатори та систему виявлення витоків.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в порушенні транзиту нафти, не визнавши січневу російську атаку і поставивши під сумнів масштаби збитків.

Своєю чергою ЄС обурений порушенням Угорщиною обіцянки про надання дозволу на кредит Україні.

Варто зазначивши, що за час війни нафтопровід Дружба був атакований майже два десятки разів. І як наголошують джерела Bloomberg, ремонтні роботи часто проводилися під час атак РФ, що ставило під загрозу життя робітників, і Кремль, ймовірно, знову вдарить по трубопроводу після його ремонту.

Водночас прем’єр Словаччини Роберт Фіцо на тлі ситуації з транзитом нафти знову заговорив про відкладення зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, мовляв, треба спочатку скоординуватися з Єврокомісією щодо нафтопроводу Дружба.

