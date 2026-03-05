Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах ударний квадрокоптер Пташка вітчизняного виробництва.

Безпілотний комплекс вже активно застосовують на полі бою українські захисники.

ЗСУ отримали новий дрон Пташка: що відомо

Квадрокоптер оснащений оптоволоконним каналом управління. Завдяки цьому він може виконувати бойові завдання на відстані майже 50 км.

– Наразі це рекордний показник глибини ураження серед усіх кодифікованих зразків безпілотників даного типу, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Ударний безпілотний комплекс нового покоління Пташка створили для роботи в умовах інтенсивних бойових дій.

Конструкція апарата має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни та тягові гвинти.

Також дрон отримав розділений акумуляторний блок, який забезпечує його стабільну роботу.

Баланс конструкції дозволяє безпілотнику виконувати необхідні маневри під час польоту.

Пташка може виконувати завдання вдень і вночі, за різних погодних умов та за наявності сильного поривчастого вітру.

Бойове навантаження дрона дає змогу уражати ворожу піхоту, вогневі позиції, бліндажі, автомобільну та легкоброньовану техніку.

Раніше Міністерство оборони кодифікувало та дозволило використання у Збройних силах оновленої версії українського безпілотного наземного комплексу TERMIT.

