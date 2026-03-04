Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації на Близькому Сході, враховуючи власний досвід у збитті Шахедів.

Зеленський про допомогу Близькому Сході у захисті від атак Шахедів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Учасники обговорили виклики для України, для українських партнерів, а також можливості, щоб допомогти захистити життя.

Зеленський нагадав, що вже говорив із лідерами ОАЕ, Катару, Йорданії та Байхрена. Також будуть розмови з лідером Кувейту та інших держав регіону. У всіх цих країн спільний виклик – іранські “Шахеди”. Тегеран уже застосував понад 1400 ударних безпілотників.

– Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації на Близькому Сході. Партнери звертаються щодо цього. Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні, – зазначив голова нашої держави.

Він зауважив, що наші військові володіють необхідними спроможностями. За словами Зеленського, українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються.

– І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні, – повідомив голова нашої держави.

Водночас він наголосив, що важливо, аби Євросоюз, держави Європи та Групи семи були активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Зеленський додав, що координація з партнерами відбуватиметься і надалі.

