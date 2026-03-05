Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 5 березня: ЗСУ знищили 900 загарбників та 41 артсистему
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 900 російських окупантів.
Загальні бойові втрати противника на 5 березня перевищили 1 млн 270 тисяч осіб.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога у війні на 5 березня 2026 року
- особового складу – близько 1 270 400 (+980) осіб;
- танків – 11 727 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 24 1342 (+7) од.;
- артилерійських систем – 37 915 (+41) од.;
- РСЗВ – 1 667 од.;
- засобів ППО – 1 319 од.;
- літаків – 435 од.;
- гелікоптерів – 348 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950) од.;
- крилатих ракет – 4 384 од.;
- кораблів / катерів – 30 од.;
- підводних човнів – 2 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 81 434 (+210) од.;
- спеціальної техніки – 4 079 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.