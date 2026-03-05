Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 900 російських окупантів.

Загальні бойові втрати противника на 5 березня перевищили 1 млн 270 тисяч осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 5 березня 2026 року

  • особового складу – близько 1 270 400 (+980) осіб;
  • танків – 11 727 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 1342 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 37 915 (+41) од.;
  • РСЗВ – 1 667 од.;
  • засобів ППО – 1 319 од.;
  • літаків – 435 од.;
  • гелікоптерів – 348 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950) од.;
  • крилатих ракет – 4 384 од.;
  • кораблів / катерів – 30 од.;
  • підводних човнів – 2 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 81 434 (+210) од.;
  • спеціальної техніки – 4 079 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

