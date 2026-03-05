У ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці логістичних об’єктів та місцях зосередження особового складу противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ уразили низку логістичних об’єктів РФ

В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині.

Також ЗСУ уразили та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.

Українські військові били й по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області. Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

– Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора, – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, 2 березня українські військові завдали ураження центру дальнього космічного зв’язку в районі населеного пункту Вітине, а також радіолокаційній станції Подльот-К1 поблизу Виноградного на тимчасово окупованій території Криму.

