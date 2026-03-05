ЗСУ уразили логістику та живу силу окупантів на Донеччині та у Криму
- У ніч на 4 березня Сили оборони вдарили по логістичних об’єктах ворога.
- Уражено склад боєприпасів і пункт управління ударними БпЛА.
- Також завдано ударів по скупченнях живої сили на кількох напрямках.
У ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці логістичних об’єктів та місцях зосередження особового складу противника.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
ЗСУ уразили низку логістичних об’єктів РФ
В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині.
Також ЗСУ уразили та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.
Українські військові били й по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області. Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.
– Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора, – наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, 2 березня українські військові завдали ураження центру дальнього космічного зв’язку в районі населеного пункту Вітине, а також радіолокаційній станції Подльот-К1 поблизу Виноградного на тимчасово окупованій території Криму.