Українські військові, яких сьогодні повернули з російського полону, потребують невідкладної медичної допомоги.

Про це заявив Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону Єдині новини.

Обмін полоненими: всі військові потребують медичної допомоги

– Щодо психологічного та медичного стану. Всі повернуті потребують термінової медичної допомоги. Дуже велика кількість з числа повернутих ті, хто мають медичні проблеми. Причому достатньо серйозні, – розповів він.

За словами омбудсмена, у деяких військових є виразки на ногах. Майже всі звільнені з полону перебувають у виснаженому стані.

У багатьох помітні явні ознаки критичної втрати маси тіла.

Лубінець розповів, що серед тих, кого вдалося повернути, є військові, які святкують день народження у березні.

Уповноважений ВР з прав людини додав, що під час обміну вдалося повернути військового, який відбував покарання у місцях позбавлення волі в Україні, але добровільно доєднався до Сил оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про новий обмін полоненими, у межах якого сьогодні додому повернулися 200 українців.

Серед звільнених – військовослужбовці Сил оборони, бійці Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники, нацгвардійці, захисники Маріуполя.

У Коордштабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що цей обмін став “першим етапом обміну згідно з домовленостями у Женеві”.

Там також повідомили, що найближчим часом має відбутися наступний етап обміну.

