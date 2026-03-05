Звільнені з полону РФ військові потребують медичної допомоги – Лубінець
- Українські військові, яких сьогодні повернули з російського полону, потребують термінової допомоги.
- Майже всі звільнені перебувають у виснаженому стані та мають серйозні медичні проблеми.
Українські військові, яких сьогодні повернули з російського полону, потребують невідкладної медичної допомоги.
Про це заявив Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону Єдині новини.
Обмін полоненими: всі військові потребують медичної допомоги
– Щодо психологічного та медичного стану. Всі повернуті потребують термінової медичної допомоги. Дуже велика кількість з числа повернутих ті, хто мають медичні проблеми. Причому достатньо серйозні, – розповів він.
За словами омбудсмена, у деяких військових є виразки на ногах. Майже всі звільнені з полону перебувають у виснаженому стані.
У багатьох помітні явні ознаки критичної втрати маси тіла.
Лубінець розповів, що серед тих, кого вдалося повернути, є військові, які святкують день народження у березні.
Уповноважений ВР з прав людини додав, що під час обміну вдалося повернути військового, який відбував покарання у місцях позбавлення волі в Україні, але добровільно доєднався до Сил оборони.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про новий обмін полоненими, у межах якого сьогодні додому повернулися 200 українців.
Серед звільнених – військовослужбовці Сил оборони, бійці Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники, нацгвардійці, захисники Маріуполя.
У Коордштабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що цей обмін став “першим етапом обміну згідно з домовленостями у Женеві”.
Там також повідомили, що найближчим часом має відбутися наступний етап обміну.
Фото: Володимир Зеленський